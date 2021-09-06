- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تشغيل محطة مياه منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع إحلال وتجديد مستشفى المنصورية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة أى معوقات تعترض المشروعات، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة والمرور الميدانى لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.
ووجه نائب المحافظ بتنفيذ أعمال البنية التحتية وفقا للمواصفات والمعايير الفنية والقياسية مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منها فى أقرب وقت لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.
كما تفقد نائب المحافظ مشروعات محطة مياه الشرب ومأخذ المياه الخاص بالمحطة والخزان العلوى لمياه الشرب بمدينة منشأة القناطر ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم دينار لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة أى معوقات تعترض المشروعات.
ووجه نائب المحافظ، مسؤلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.