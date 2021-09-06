نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تشغيل محطة مياه منشأة القناطر

ووجه نائب المحافظ، مسؤلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ بتنفيذ أعمال البنية التحتية وفقا للمواصفات والمعايير الفنية والقياسية مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منها فى أقرب وقت لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012