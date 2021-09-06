شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مكتب التنسيق أتم توزيع 359907 طلاب بالمرحلتين الأولى والثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه بظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 359907 طالب فى المرحلتين الأولى والثانية وخلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، موضحا أنه سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية الكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب حتى يستكمل الطلاب القيد بالكليات.

كانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق ، مساء أمس الأحد، حيث تم غلق موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، لـ" الخليج 365" أن ستتم إتاحة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية عند 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.