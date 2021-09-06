شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.6% والهندسة 79.75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.6% والهندسة 79.75%.. صور

التعليم العالى تعلن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية