شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم قوافل صحية لتطعيم موظفى الأحياء والمدن بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، تطعيم موظفى الدواوين بالأحياء والمراكز والمديريات باللقاح المضاد لفيروس كورونا فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم تنظيم قافلة طبية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع الإدارة الصحية لتطعيم العاملين بديوان عام مجلس مدينة البدرشين والوحدات المحلية بمقر الديوان وذلك فى إطار خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.



كما تم اليوم تطعيم العاملين بحى الطالبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وجارى الاستكمال، وذلك حفاظا على السلامة العامة، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.



وفى السياق جهزت محافظة الجيزة مركز تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأكاديمية الفنون بحى العمرانية، حيث تم تخصيص أماكن وساحات الجلوس والانتظار وغرف تلقى اللقاحات والتجهيزات الكهربائية والفنية، بالإضافة إلى غرف توريدات الأجهزة والمبردات وثلاجات حفظ اللقاحات، ويضم المركز ساحة انتظار تستوعب أكثر من 250 مواطنا بالإضافة إلى 120 عيادة لتلقى التطعيمات.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة تجهيز الفرق الطبية، والتمريض، ومدخلى بيانات، ودعم فنى، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعى وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقى اللقاح ليقدم المركز خدمة على أعلى مستوى للمواطنين.



وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع المحلى أو بالاستيراد.