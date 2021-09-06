شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تطالب بتحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، لقاءً مفتوح عن ملف سلامة الغذاء تحت عنوان "سلامة الغذاء.. صحة مواطن وأمن وطن"، بحضور الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور حامد الأقنص نقيب الأطباء البيطريين بالإسماعيلية، والدكتور محمد شفيق الأمين العام للنقابة العامة، الدكتورة شيرين زكى مقرر لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة، والدكتور حامد الأقنص رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية، وعددا من أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء البيطريين فى بيان، أن الحضور ثمنوا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بصحة وسلامة المواطنين فى - كل خطواته نحو قيادة مصر لمكانتها اللائقة بين دول العالم المتقدم، وأثنوا على توجه الدولة بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء هادفة إلى ضمان وصول غذاء سليم فى أجود صورة للمواطن المصرى، مؤكدين دعمهم الكامل وتمسكهم بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء (قانون 1 لسنة 2017) وإنفاذ مواده وذلك لصالح الدولة والمواطن، وطالبوا بإعادة صياغة والعمل على تحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء والمعمول بها حاليا خاصة قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ودعت رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته بالتطبيق الكامل للقانون والذى من بين مواده مادة رقم (4) والتى تنص على "يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله والذى يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه إنطلاقا من دور أعضائها الوطنى تجاه المواطنين متمسكون بأداء دورهم فى ضمان سلامة الغذاء، كل فيما يخصه، بما يضمن انضمام العديد من المهن للعمل فى تناغم بما يخدم الهدف الأسمى وهو صحة المواطن.

وأكدت النقابة على ضرورة التوصيف الوظيفى لكافة الفئات المشاركة فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل بحسب تخصصه مع وضع آلية واضحة للتعامل مع المنشآت ذات الصلة والتأكيد على عدم إشراك أى فئة ليست ذات صفة علمية للتعامل مع سلامة الغذاء للتأكد من خلوه من أى مصدر خطر على صحة المواطن وفقا للقواعد المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة والخاصة بسلامة الغذاء، والتأكيد على التعامل المباشر مع المنشآت من قبل الهيئات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء وعدم اللجوء للقائمة البيضاء كإثبات مستندى لجودة العمل بالمنشأة فهى بديلا عن التعامل المباشر من خلال الجهات الرقابية، والتأكيد على ضرورة تواجد الأطباء البيطريين فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدورهم الحيوى طبقا لاختصاصاتهم المقررة من المنظمات الدولية (OIE - FAO) حيث أن دراستهم العلمية تؤهلهم للعمل بكفاءة فى سلامة الغذاء.