شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم الاثنين الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجويل بارتيش المدير والرئيس التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، البرتوكول الخاص بإقامة المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقرر افتتاحه بالمتحف في نوفمبر القادم.

وسوف يستمر المعرض في هيوستن لمدة 6 أشهر ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة 6 أشهر أخري.

وأوضح د. مصطفي وزيري أن البروتوكول يتضمن كافة البنود الخاصة بتأمين القطع الأثرية وفقا للوائح إقامة المعارض الأثرية الخارجية المؤقته، معربا عن ثقته الكاملة في خروج المعرض بالشكل الأمثل بما يضمن الترويج للمقصد السياحي المصري.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار قام في أغسطس الماضي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتفقد القاعة المقرر إقامة المعرض بها في هيوستن والتي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة.

يضم المعرض 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.