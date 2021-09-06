شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا بمصر: دور متزايد للسفراء الرقميين فى تعزيز العلاقات بين بلدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الكورى فى مصر، هونج جين ووك على أهمية الدبلوماسية العامة فيما يتصل بتعزيز التبادل والتفاهم المتبادل بين الشعبين المصرى والكورى من أجل علاقات ثنائية مستدامة، وفقا لبيان من السفارة الكورية اليوم.

وأكد السفير الكورى خلال احتفالية تنصيب السفراء الرقميين بين مصر وكوريا الجنوبية بأحد فنادق القاهرة على أن التحول الرقمى أصاب كافة مناحى الحياة ولا سيما فى ظل وباء كورونا، وهو ما يعزز من أهمية ودور السفراء الرقميين أكثر من أى وقت مضى من أجل تدعيم صورة كوريا والثقافة الكورية بشكل خلاق فى الفضاء الإلكترونى لمصر.

وقدم السفير الكورى شهادات التعيين للسفراء الرقميين، وحثهم على بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم اختيار 15 سفيرًا رقميًا من بين أكثر من ثلاثة آلاف شخص تقدموا للفوز بهذا المنصب الفخري.

ويتمثل الدور الرئيسى للسفير الرقمى بين البلدين فى تعزيز وعى الشعب المصرى وفهمه للثقافة الكورية والعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا من خلال إثراء محتوى وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة به مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتويتر، إلخ.

وعلاوة على ذلك، سيتم دعوة السفراء الرقميين للمشاركة فى مختلف فاعليات السفارة، فضلًا عن العمل كمجموعة استشارية لأنشطة قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة.