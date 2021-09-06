شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق بالقاهرة يسلم دعوة لوزير العدل لحضور مؤتمر دولى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د. أحمد نايف الدليمي بوزير العدل المستشار عمر مروان.

في بداية اللقاء نقل السفير العراقى تحيات وزير العدل العراقي إلى نظيره المصري وسلمهُ دعوة لحضور المؤتمر الدولي الذي سيعقد في بغداد قريباً، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في ترسيخ قيم احترام القانون والمهنية العالية والاحترافية التي تتعامل بها الوزارة، كما ثمن الدعم والإسناد الذي تقدمه جمهورية مصر العربية إلى العراق، موضحاً أن العراق بعد أن تجاوز مرحلة العمليات العسكرية بتحقيق النصر على داعش والتي جسد فيها الشعب العراقي أبهى صور الوحدة الوطنية ضد عصابات داعش التكفيرية، توجه اليوم نحو التنمية والاعمار بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأس هذه الدول هي مصر.

من جانبه، أكد الوزير مروان، أن للعراق مكانة متميزة في قلوب المصريين مبيناً انه من المفرح أن يشهد العراق ثورة عمرانية وتنموية يعود من خلالها للممارسة أدوار مهمة في المنطقة مشيداً بالتقدم الحاصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي تعكس حالة من الرغبة الصادقة بإدامة أواصر الأخوة والتعاون.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا الفنية والملفات التخصصية التي من اختصاص وزارة العدل حيث بادر الوزير مروان باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحلحلة المشاكل والمطالبات العراقية بالسرعة الممكنة.

وفى نهاية اللقاء توجه السفير العراقى في القاهرة بالشكر والامتنان لوزارة العدل المصرية متمثلة بالوزير عمر مروان وذلك على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال مثمناً تعاون الوزارة مع الجهات العراقية والذي يمثل انعكاساً حقيقياً الى عمق العلاقات الإيجابية بين البلدين.