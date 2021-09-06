شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر تكليف 4 شباب بمناصب قيادية بديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرارًا بتكليف كل من: الشيخ نور الدين عبد الوارث محمد قناوي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور رمضان عفيفي عفيفي بحيري بتسيير أعمال وظيفة مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار يأتى فى إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي.

كما أصدر وزير الأوقاف قرارا بتكليف الدكتور محمد السيد إبراهيم محمد نصار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة، وعبد الواحد جاد سيد أحمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر.