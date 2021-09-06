شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إضافة درجات رأفة وصلت لـ 10% فى نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهرت هناك حملات تشكيك ليس لها مرجعية حقيقة بخصوص سلامة عملية التصحيح الإلكتروني لنتيجة الثانوية العامة ولذلك تم إتاحة فيديو من قلب مركز التصحيح يوضح طرق وجودة التصحيح.

وأضاف الوزير، أنه تم إتاحة التظلم على النتيجة بشكل مجان حرصا على مصلحة كل طالب رغم يقين الوزارة فى دقة التصحيح الإلكترونى، موضحة أنه تم فحص ملايين الأوراق المقدمة فى التظلمات وتم التأكد من سلامتها و نموذج الإجابة، لافتا إلى أن ما يتردد بشأن عدم وجود باركود فى أوراق الإجابات غير صحيح، موضحا أن الورق عليه باركود وتيتك بيانات الطالب لم يتم قصه من ورقة الإجابة.

وأشار الوزير، إلى أنه قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 تم إضافة درجات رأفة تصل إلى 10% من الدرجة الكاملة فى جمي المواد، لمساعدة عدد من الطلاب للوصول إلى النجاح فى هذه المواد وبعد إعلان النتيجة حاولنا مساعدة الطلاب اللى كانوا على حافة النجاح وهم الراسبين فى 3 مواد ومن ثم تم إضافة رأفة إضافية تصل إلى 5% من درجة المادة استفاد منها 1480 طالب وطالبة، لتغيير حالتهم من دور ثان لناجح ومن راسب لدور ثان، مؤكدا أن بعض الطلبة سيجد نفسه حاصل على نصف الدرجة ليس معناه أن هناك خطأ فى التصحيح بل وصل الطالب إلى درجة النجاح.

وأوضح الوزير، أن هناك تنسيق خاص للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثانى للطلاب يربى رغباتهم.