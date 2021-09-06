شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. التنمية المحلية تصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والاسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الحركة تضمنت نقل رؤساء أحياء الشرابية وطرة والمعصرة بالقاهرة وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية وذلك بسبب تدني مستوى النظافة وكثرة الاشغالات في دوائر عملهم بالأحياء، بالإضافة إلي توجيه إنذار لباقي رؤساء الأحياء بالمحافظتين لمتابعة ملف النظافة ورفع الاشغالات على مدار اليوم وعدم التراخي فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه تقرر صرف مكافأة مالية لأحياء باب الشعرية وحى غرب القاهرة والزيتون لجهودهم فى تحسين مستوى النظافة خلال الفترة الماضية.

وأوضح " شعراوي"، أن الحركة تضمنت تعيين محمد أنيس عبدالحميد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد إلي سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، وتصعيد سيد محمود عبدالله من سكرتير عام مساعد الوادي الجديد إلي وظيفة سكرتير عام الوادي الجديد، وتعيين هشام على الطويل سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، كما تضمن القرار الوزاري أيضاً تصعيد أحمد محمد الإسكندراني رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وتابع شعراوي، أن الحركة تضمنت أيضاً نقل كل من خيري أحمد مرسي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا إلى رئاسة حي الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلي رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلى رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء الي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزي فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا إلى رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية ومحمد جمال المجير رئيس حي طرة بالقاهرة إلى رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلي رئيس حي المعصرة بالقاهرة و هاني محمد رضا بدوي رئيس حي الشرابية بالقاهرة الي رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء وهشام رفعت محمد رئيس حي شرق شبرا الخيمة الي رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.



كما تضمن القرار الوزارى نقل 3 من رؤساء المدن والمراكز بأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ إلى عمل إداري بدواوين عموم محافظات سوهاج والإسكندرية و الجيزة لتدني مستوي الأداء ومتابعة المهام المكلفين بها.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة مستمرة فى إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات ، مشيراً إلى سعى الوزارة أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية، كافة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم بإعتبار ذلك عامل أساسى للتقييم إلى جانب تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وقرارات الدولة فى هذا الشأن.