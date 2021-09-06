شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تمنح طلاب الثانوية حق إعادة تصحيح البابل شيت يدويا بـ300 جنيه للمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة، قائلا: تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، يمكن طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.

التقديم من خلال هذا الرابط: https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx

وذلك بدايةً من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، بعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال).

وأوضحت الوزارة أن الدفع يبدأ من يوم الخميس 9 سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت 11 سبتمبر حتى الخميس 16 سبتمبر، للإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨