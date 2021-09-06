شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من 3 مستحضرات مغشوشة بالأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت هيئة الدواء المصرية، بدء تداول 3 مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة للمنتجات الأصلية المملوكة لشركة فارماتيك، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجاري" يقضى بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك المنتجات.

وقالت الهيئة فى منشورها أن الثلاث مستحضرات هى "smartec – pura dor cream" ويحمل رقم تسجيل 55806/20250، وكذلك "Emadel hair lotion" ويحمل رقم تسجيل 55460/2020، و"Lastrous hair serum" ويحمل رقم تسجيل 51883/2019، بناء على افادة من شركة فارماتيك بعدم قيام المصانع المنتجة لهذه المستحضرات بتصنيع منتجات الشركة حتى تاريخه.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصرى بشكل يوازى عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة فى الأسواق لتحليلها.

وهو ما يأتى فى إطار دورها الرقابى، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصرى، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية.

وشددت الهيئة على المضى قدما فى هذا الدور الرقابى، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التى يستحقها المواطن المصرى، والنهوض بمنظومة الدواء فى مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلى الهيئة على منظومة 'البلاغات والاستفسارات' الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكترونى www.edaegypt.gov.eg وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.

يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلى بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.