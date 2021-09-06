القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الأماكن الشاغرة بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الشعبة الأدبية حيث جاءت كالآتى:

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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