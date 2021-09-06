شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح رابطاً للاستعلام والحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الحصول على نتيجة إعادة الفحص لأوراق الإجابة للثانوية العامة 2021، موضحة أنه متاح عبر الرابط التالى.

https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx

وأوضحت الوزارة: يعرض الفحص للطالب اسم المادة ونسخة إلكترونية من البابل شيت.

جدير بالذكر أن التظلم لن يحذف من الطالب أى درجات كما توجد إمكانية إعادة التصحيح يدوياً إذا تطلب الأمر، كما وفرت الوزارة فيديو شرح آليات التصحيح الإلكترونى:-

https://fb.watch/7AAGVetGuZ/

كما أعلنت الوزارة فيديو تفصيلي يوضح عملية مراجعة أوراق الإجابة:

https://fb.watch/7RQEYY7iG8/

وخصصت الوزارة للاستفسارات أو الشكاوى رقم 19368 للاتصال.