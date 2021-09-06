شكرا لقرائتكم خبر عن يونهاب: وزارة التجارة الكورية تسعى لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التجارة فى كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها تسعى إلى إطلاق مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، والتى ستكون الأولى من نوعها مع دولة أفريقية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب.

ويخطط وزير التجارة يو هان كو للقاء مسئولين مصريين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقال يو فى بيان: "اتفاقية التجارة الحرة المحتملة ستساعد الشركات الكورية الجنوبية على التوغل بشكل أعمق فى السوق المصرية، وتسريع التجارة والاستثمار بين البلدين"، واقترح على نظيرته إطلاق دراسات الجدوى قريبًا.

وقال يو أن كوريا الجنوبية تخطط ليس فقط لإقامة علاقات أعمق فى المجالات التقليدية، مثل قطاع البناء، مع مصر، ولكن أيضًا فى المجالات الناشئة، بما فى ذلك الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لكوريا الجنوبية فى القارة الأفريقية، بعد جنوب إفريقيا وليبيريا.

وقدرت الشحنات الصادرة إلى مصر بنحو 1.21 مليار دولار فى عام 2020، بانخفاض 22 فى المائة من 1.57 مليار دولار فى العام السابق.

وقامت كوريا الجنوبية بشكل أساسى بشحن السيارات والراتنجات الاصطناعية والعروض إلى مصر. وشملت وارداتها الرئيسية من الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا البترول والغاز الطبيعي.