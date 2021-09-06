شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزيرة خارجية النرويج التطورات الأخيرة حول القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيًا من نظيرته وزيرة خارجية مملكة النرويج "إينى إريكسن سوريد"، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والنرويج فى العديد من المجالات، فضلًا عن آخر التطورات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الاتصال تضمّن التباحُث حول سبل مواصلة الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصةً فى مجال الاستثمارات النرويجية والمشاركة فى المشروعات القومية بمصر. كما اتفقا على مواصلة التشاور من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص الملفات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة فى المنطقة، لاسيما على صعيد القضية الفلسطينية، حيث وجهت الوزيرة النرويجية الدعوة إلى الوزير شكرى للمشاركة فى اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى (AHLC)، والذى من المقرر عقده بنيويورك على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك دعمًا للشعب الفلسطينى وفى إطار جهود تقديم المساعدات والدعم التنموى لسائر أنحاء الأراضى الفلسطينية، خاصةً مع الدور الهام الذى تضطلع به النرويج فى إطار عمل لجنة الـAHLC.