شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالزراعة والتربية الرياضية والسياحة والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية بعض كليات الزراعة لشعبة رياضة، وكليات التربية تعليم ابتدائى وكليات التربية شعبة طفولة وكليات الحقوق انتظام وانتساب وكليات التربية النوعية وكليات الآدب انتظام وانتساب وكليات السياحة والفنادق والمعاهد الفنية للتمريض وكليات التربية الرياضية وكليات التربية النوعية موسيقة وفنية وكليات التربية الفنية والتربية الموسيقية والكليات التكنولوجية والمعاهد العليا والمتوسطة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك يستلزم أن يكون الطالب اجتاز اختبارات القدرات

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق ، مساء أمس الأحد، حيث تم غلق موقع التنسيق الإلكترونى .

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، لـ" الخليج 365" أن ستتم إتاحة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية عند 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.