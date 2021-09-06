نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر رابط الموقع الإلكترونى للتعرف على النتائج

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتى من المقرر أن تعلن ظهر اليوم الأثنين، ينشر " الخليج 365 " رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة ترشيحهم للكليات.

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

www.Tansik.Egypt.gov.eg

ويعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية، ومواعيد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح أمس الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس الأحد 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022