شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة النتيجة على موقع التنسيق عقب مؤتمر الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن ستتم إتاحة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقد ظهر اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وأضاف السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريح لـ" الخليج 365" أنه من المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال المؤتمر الصحفى الجدول الزمنى لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية .

ويعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية، ومواعيد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس الأحد 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022