شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: الرئيس السيسى حريص على دعم العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص الرئيس السيسي على دعم العمل العربي المشترك فى إطار منظمة العمل العربية، مشددا على دورها الفاعل لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتطلعه بأن تأخذ الأمة العربية مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأشار المراغى، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر العمل العربى، إلى أن خطاب الرئيس السيسي أمام المؤتمر فى أول أيامه كان محور الحديث فى الاجتماع الأول لفريق العمال خاصة، مؤكدا أن الرئيس هو أول رئيس جمهورية يخاطب أطراف العمل الثلاث فى هذا المحفل السنوي، لافتا إلى أن القيادات العمالية العربية أعربت عن أملهم بأن تكون مشاركة الرئيس وخطابه فى المؤتمر مبادرة خير لاستلهام الوحدة والتضامن، وهما القوة الداعمة للاقتصاد القومي الذي نسعى إليه.

وقال جبالي المراغي : إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية والمعروض على المؤتمر بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين" هو المحور الأساسى لعملنا فى المرحلة المقبلة، والذى تأتي أهميته فى ظل التحديات والأزمات الطارئة التي تواجه أمتنا العربية سواء بسبب انتشار جائحة كورونا التي أثرت مباشرة على العملية الإنتاجية وساهمت فى نقص فرص العمل إلى جانب ما تتعرض له الدول العربية من أعمال إرهابية تستهدف البشر والمقومات الأساسية فى العمل القومى.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "لعلكم تتفقون معى بأن هذا التقرير سوف يحظى باهتمام أطراف الإنتاج الثلاث وجميع مؤسسات العمل ونحن نتطلع إلى إقرار استراتيجية عربية جديدة للعمل تقوم على تحديث التشريعات وفتح آفاق حرية تنقل العقول وأصحاب الابتكارات العلمية ليتم الاستفادة منها بجميع المواقع حتى يتحقق هدف دعم زيادة الأعمال وتمكين المشروعات الصغيرة.

وواصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47 ، في جلسته العامة ، اليوم الإثنين، لليوم الثاني علي التوالي ، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.