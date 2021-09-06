شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر تنجح فى خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





مصر تنجح فى خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالى.. إنفوجراف

نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى فى وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، حيث انتهجت الدولة سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع التي قد تشهد ارتفاعات في بعض الأحيان، فضلاً عن تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم، ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم.





بعثة المنتخب الوطنى تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع الجابون..صور

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني، قادمة من الجابون، بعد خوض مباراة مع نظيرة الجابوني مساء، أمس الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.





المالية: لم نفرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا يوجد أى نية لذلك

أكدت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.





تداول أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية دور ثان للثانوية بعد بدء لجنة الامتحان

تداولت صفحات الغش الإلكترونى قبل قليل صور من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الالكترونى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصور المتداولة للتأكد من صحتها.





الأهلى يرسل شيكات صفقة مصطفى البدرى للإنتاج ويتسلم الاستغناء الرسمى

كشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه تسلم من الأهلى الشيكات الخاصة بانتقال مصطفى البدرى للقلعة الحمراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أرسل النادى الأهلى صباح اليوم الشيكات الخاصة بصفقة مصطفى البدرى، وبدورنا أرسلنا للقلعة الحمراء الاستغناء الرسمى للاعب ليبدأ رحلته مع ناديه الجديد".





أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

5390 طالبا بالثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

بدأ قبل قليل، طلال الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي 5390 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانى (علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي عدد 9 طلاب.





الخارجية: مصر تتابع التطورات المتسارعة فى غينيا

أكدت مصر اليوم الاثنين، متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التى تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذى آلت ‏إليه الأزمة الراهنة فى البلاد.





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر رابط الموقع الإلكترونى للتعرف على النتائج

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتى من المقرر أن تعلن ظهر اليوم الأثنين، ينشر " الخليج 365 " رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة ترشيحهم للكليات.





الرئيس السيسي يصدق على قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز بجنوب دسوق

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي " نايل" بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية " قطاع -أ" بدلتا النيل ج. م. ع





73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة خلال 2021/2022 بزيادة نسبتها 72%

وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، استثمارات إجمالية لقطاع الزراعة تبلغ نحو 73.8 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات لعام 20/2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%، وباستثمارات محققة عام 19/2020 قدرها 39.5 مليار جنيه، وقياسا باستثمارات أكبر تحققت عام 18/2019 قبل وقوع جائحة فيروس كورونا بلغت 48.9 مليار جنيه.





التعليم: 95% من المعلمين سجلوا لتلقى لقاح كورونا و246.884 تطعموا بجرعتين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد من سجل لتلقي اللقاحات من المعلمين والإداريين 95% من العدد المستهدف وهو ١،٦٠٥،٨٦١ معلم وإداري، متابعا، أن عدد من تلقى الجرعتين: ٢٤٦،٨٨٤ وكذلك عدد من تلقى الجرعة الأولى: ٤٦٦،١٧٨ أما عدد المسجلين ويتم تطعيمهم هذا الأسبوع عن طريق وزارة الصحة فهو ٨.٧،٧٨٩.





على غرار حادث المحلة..الداخلية تحرر طفل أسيوط المختطف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بأسيوط وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير الطفل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز) بأنه أثناء لهو نجله (طفل – 6سنوات) أمام منزله بذات الناحية فوجئ بقيام شخصان مجهولان يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" بإختطاف نجله وهروبهما.

عقار "كوفيد جلوبولين" الروسى الأول فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية





أعلنت وكالة الطب الحيوى الفيدرالية الروسية أن عقار "كوفيد جلوبولين"، هو أول عقار مناعى مميز مسجل فى العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية .

فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلى عبر نفق.. صور