شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بحسن استقبال المواطنين بمستشفى صدر العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

كما تفقد محافظ القاهرة قسم الأطفال بالمستشفى الذي تم تطويره ورفع كفاءته مؤخرًا، وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الاطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتأكد محافظ القاهرة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتواجد مخزون كافى منها .

وأكد محافظ القاهرة على حسن استقبال المواطنين وتقديم الارشادات لهم منذ استقبالهم على بوابة المستشفى وحتى الانتهاء من تلقيهم الخدمة الطبية.