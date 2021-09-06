شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمى.. ترشيح 164061 طالب للكليات و18493 للمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى أن إجمالى عدد الطلاب المرشحين فى المرحلة الثانية التنسيق للكليات الجامعية بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية بلغ 164061 طالب وتم ترشيح 18493 طالب لمعاهد تابعة للوزارة بإجمالى 182554 طالب وطالبة.

كانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، مساء أمس الأحد، حيث تم غلق موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، لـ" الخليج 365" أن ستتم إتاحة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية عند 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.