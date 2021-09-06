شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى شيكاغو يزور قسم مصر الفرعونية بمتحف "ذا فيلد ميزيون" بعد إعادة افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير د. سامح أبو العينين، قنصل عام مصر فى شيكاغو، بزيارة قسم مصر الفرعونية فى المتحف الرئيسى لمدينة شيكاغو "ذا فيلد ميزيون" The Field Museum، وذلك بمناسبة إعادة افتتاحه فى إطار مشروع تطوير المعروض بالقسم ورفع كفاءته.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة التواجد الثقافي المصري فى ولاية إلينوي بوسط غرب الولايات المتحدة.

واضافت ان القنصل العام التقى خلال الزيارة بالدكتورة ”ليزا نيزيوليك“ مديرة البرامج والعلاقات الدولية، والدكتور ”جيمس فيليب“ رئيس قسم المصريات، والدكتور ”جون كيلي“ رئيس قسم التطوير .

واستمع القنصل العام المصري خلال الزيارة إلى عرض شامل من فريق الخبراء المتخصصين فى علوم المصريات بالمتحف حول المومياوات وعدد من الآثار الفرعونية من مختلف الأسر المعروضة بالمتحف، حيث أعرب فريق الخبراء عن الحرص على تطوير التعاون مع مصر لتطوير المعروضات من الآثار المصرية الفرعونية بما يتناسب مع عظمة مصر ومكانتها .

وفي نفس السياق، قام السفير د. سامح أبو العينين بزيارة المتحف المملوك للمهندس المصري كميل حليم -عميد الجالية المصرية بولاية إلينوي- Halim Time & Glass Museum، وهو أول متحف مملوك لمواطن مصري فى المهجر ويحتوي على تحف منتقاه وثمينة، حيث استعرض المهندس كميل حليم التطوير الجديد الذي تم استحداثه بالمتحف بإضافة قسم كبير للمقتنيات الزجاجية الثمينة التاريخية من الزجاج والكريستال .

يذكر أنه سيتم إعادة افتتاح متحف “Halim Time & Glass Museum” في مطلع العام القادم بمشاركة شخصيات عامة مصرية وأمريكية، وهو ما يعكس النجاحات التي حققها الجيل الأول من المصريين بالمهجر ليس فقط فى مجالات الهندسة والطب والمال، بل فى الثقافة والفن وتحقيق تواجد مصري مُشرف فى الولايات المتحدة.