شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمجمع الإسماعيلية بـ6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تجهيزات وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية، والتي طُبقت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها كثالث محافظات الجمهورية بالمرحلة الأولى التي تستهدف 6 محافظات.

وأوضح بيان الهيئة، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي هي وحدة متكاملة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ، وتقدم الوحدة خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك على يد نخبة من الاستشاريين ذوي الكفاءة العالية في إجراء مناظير الجهاز الهضمي .

وأشارت الهيئة في بيانها إن التكلفة الإجمالية لتجهيزات وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتكاملة بالمجمع، تخطت الـ 6مليون جنيه، لافتة أن الوحدة تضم وحدتين للمنظار التشخيصي العلوي، ووحدة لمنظار الأطفال أقل من سنتين، وتضم أيضًا منظارًا للقولون وآخر للقنوات المرارية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بما يشمله من خدمات طبية وعلاجية بأهم التخصصات الطبية، والتجهيزات الطبية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المجمع يستقبل الحالات التي يتم تحويلها من الوحدات والمراكز الصحية أو المستشفيات الأخرى، بما يسهم في تقديم أفضل خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية وإقليم القناة كله، ومن المقرر أن تمتد خدماته لتشمل مرتادي العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك وفق أحدث معايير الجودة العالمية.

مشيرًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر، يضمن توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمنتفعين، بحيث تصل عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من خلاله إلى 2300 خدمة طبية في مختلف التخصصات الطبية، وتحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بدءًا من الفحص الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، ووصولًا إلى التدخلات الجراحية الكبرى، والتي تم توفيرها في محافظة الإسماعيلية من خلال 3 مستشفيات و 22 مركزًا ووحدة طب أسرة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المقرر أن تزيد الخدمات مع امتداد المنظومة بالمحافظة لتصل إلى 12مستشفى و 54وحدة ومركز في مرحلة التشغيل الكلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.



واستكمل الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، بأن المجمع يتوفر به 30 تخصصًا طبيًا للعلاج، أهمها خدمات علاج أمراض العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، القلب والصدر، الأنف والأذن، النساء، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الكُلى، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير، القساطر القلبية، العلاج الطبيعي، الحقن المجهري، طب الجنين، السمعيات والتخاطب، طب الأشعة، التمريض.

وأضاف: تبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع الإسماعيلية الطبي، 423 سريرا، منها 285 سرير إقامة داخلية للمرضى، علاوة على 63 رعاية، 14 غرفة عمليات، 32 حضانة، إلى جانب 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، فيما يقدم مركز إعادة التأهيل بالمجمع الطبي بالإسماعيلية خدمات "العلاج الطبيعي، العلاج المائي، تقويم العظام والأطراف الصناعية، الأجهزة التعويضية، إعادة تأهيل الأطفال، التقييم العصبي والحركي، العلاج التنفسي، التحكم في الألم"، وذلك بسعة 50 سرير للمرضى و18 عيادة خارجية.

جدير بالذكر، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتكاملة، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي تقوم بالتشخيص المبكر لالتهابات والقولون والمرئ والمعدة و الاثنى عشر وكذلك أورام القولون والأمعاء ، وغيرها من الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الوحدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.