شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 6555 حالة استنفاذ رغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق و 2176 تخلفوا عن التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن هناك 2143 طالب وطالبة من المرحلة الثانية تخلفوا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة التنسيق الإلكترونى. وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى أن إجمالى عدد الطلاب الذين استنفذوا رغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق يبلغ 6555 طالب وطالبة من الشعبة العلمية والأدبية بمعنى أنهم سجلوا، رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.



وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق ، مساء أمس الأحد، حيث تم غلق موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، لـ" الخليج 365" أن ستتم إتاحة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية عند 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.