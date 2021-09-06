شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب 441 موظفا تحت مظلة المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدأ تدريب 441 موظف شباك أمامي في الحكومة المصرية برنامجهم التدريبي تحت مظلة المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" من خلال المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، ولمدة 40 يوما تدريبي في 9 محافظات هما: "قنا، مطروح، البحر الأحمر، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الوادي الجديد، بني سويف، سوهاج".

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن تطوير ورفع كفاءة الخطوط الأمامية مقدمي الخدمات للجمهور بمؤسسات الدولة المختلفة، هو المحور اللي قامت عليه المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"، مشيرة الى أنه تم اختيار المتدربين بعد عمل مقابلات شخصية لكل المتقدمين، وبدأوا رحلة التدريب العملي والنظري على محاور تدريبية مختلفة منها خدمة العملاء وإدارة العمل الجماعي لتقديم خدماتهم للجمهور بأسلوب وفكر جديد ودرجة كفاءة أعلى.

ولفتت الأكاديمية الوطنية للتدريب الى أن عدد إجمالي المتدربين وصل 5741 موظفا من أصل 6241 موظفا مخطط تدريبهم بانتهاء المرحلة الرابعة.



















