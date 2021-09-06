شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مسار خط المياه شارع جامعة الدول وقطع المياه غدا عن المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 حتى الساعة 6 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية و الذي يتعارض مع أعمال تنفيذ منزل لكوبري الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعه الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه الإنتهاء منها.

واهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.