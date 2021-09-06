تطبيقات البرامج وتصميم الصفحات وإعدادات الخوادم.. دورة تدريبية بجامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة فى(تطبيقات البرامج بلغة ASP وتصميم الصفحات وإعدادات الخوادم) المستوى الأول للطلاب المقيدين بالعام الجامعى 2022/2021 مجانا وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتستهدف الدورة التدريبية تعلم وتطوير أهم برامج ومهارات الحاسب الآلى للطلاب لتنفيذ وإعداد وتصميم البرامج ومواكبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة أون لاين وتتضمن محاور الدورة الأساسية تجهيز وإعداد الطلاب لمواكبة سوق العمل ومجال ريادة الأعمال بالخبرات والمهارات والدورات التدريبية.

تعقد فعاليات الدورة التدريبية تحت إشراف الأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة على السيد رئيس الاتحاد، وذلك خلال الفترة من 12: 30 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بها التوجه إلى إدارة النشاط العلمى بمبنى (و) بالإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة بصورة الكارنية وصورة البطاقة للحجز.