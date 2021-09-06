شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة المعادى التعليمية تكرم أوائل الإعدادية وتطالبهن بالحفاظ على التفوق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة إيمان عبد الله مديرة عام إدارة المعادى التعليمية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة أوائل الشهادة الإعدادية، على مستوى الإدارة، كما وجهت مدير الإدارة الشكر للطالبات على تفوقهن، حيث ضمت قائمة الأوائل 11 طالبة من مدرسة الخبيرى الإعدادية بنات.

وطالبت الدكتورة إيمان مدير عام الإدارة الطالبات بالحفاظ على التفوق حتى الثانوية العامة ومرحلة الجامعة وأيضا فى حياتهم ومستقبلهم، وشارك فى تكريم الطالبات علاء الشناوى مدير التعليم الإعدادى بالإدارة.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021» بنسبة نجاح 83.9 % حيث تقدم للامتحان (162293) طالبًا وطالبة حضر منهم (160423) نجح منهم (134626) طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( 266) طالبًا وطالبة، وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97 %.





































