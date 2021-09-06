شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل وزير التعليم العالى يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعد قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية من مقر مجمع التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، مواعيد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

كانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، مساء أمس الأحد، حيث تم غلق موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، لـ" الخليج 365" أن ستتم إتاحة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية عند 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.