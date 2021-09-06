شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الفلكية: درسنا مواقع 20 جبلاً لاختبار موقع المرصد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل المرصد الفلكى الجديد الجارى إنشاءه ليكون بديلا عن مرصد القطامية الفلكى .

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال كلمته فى ورشة عمل اللجنة الوطنية للفلك والفضاء بعنوان "علوم الفلك والفضاء في مصر التحديات والآفاق المستقبلية"، التى تستضيفها وكالة الفضاء المصرية، أنه تم دراسة 20 جبلا كان أفضلهم جبل الزبير بوسط سيناء، لافتا إلى أنه جارى استكمال الدراسات الخاصة بالمرصد الجديد.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لإنشاء راديو تليسكوب كبير للأغراض الفلكية، حيث سيمتلك المعهد أول راديو تليسكوب قريبا.

ويشهد الورشة كلا من الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، والدكتورة سوزان صموئيل عضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ، والدكتور مكرم ابراهيم عضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، والدكتور الباز أبو المجد عضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء .

كما يشارك فى الندوة الدكتور أسامة محمود عميد كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف ، والدكتورة سمية سعد عضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ، والدكتور محمد بهى الدين عرجون عضو هيئة تدريس قسم الطيران جامعة القاهرة .