شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشكر الرئيس لرعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وجميع قيادات الأوقاف والعاملين بها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بوضع المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ للقرآن الكريم والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 11 – 15 ديسمبر 2021 م ، تحت رعاية الرئيس.

وأكد وزير الأوقاف وقيادات الوزارة فى بيان اليوم، أن هذه الرعاية الكريمة هي إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة ، مؤكدين أنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التي تؤكد دعم السيد الرئيس لأهل القرآن الكريم .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم للعام المالي 2021/ 2022م، بقيمة مليون و100 ألف جنيه، على النحو التالي:

الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث: 100 ألف جنيه.

الفرع الثاني : 300 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 100 ألف جنيه.

الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.

فرع الأئمة : 50 ألف جنيه للفائز الأول.

فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى.

إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة ، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.