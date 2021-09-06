أخبار مصر

محافظة القاهرة تنتهى من تطعيم 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى بلقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من تطعيم 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى بلقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مركز التطعيم ضد بمدرسة جمال عبد الناصر بإدارة النزهة التعليمية لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمى اللقاح، وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة .

وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، والتقى عدد من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم .

IMG-20210906-WA0005
 

وأشار المحافظ إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات فى إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الإنتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى البالغ عددهم ما يقارب 150 ألف شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم .

IMG-20210906-WA0015
 

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على سرعة الإنتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.

ورافق المحافظ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة.

IMG-20210906-WA0016
 

 

IMG-20210906-WA0014
 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا