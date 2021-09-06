شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة عمارة بـ"المهندسين": النقابة بصدد إصدار لائحة جديدة لمزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور معتز طلبة، رئيس شعبة الهندسة المعمارية فى نقابة المهندسين، أن المجلس الأعلى للنقابة ومجلس الشعبة، حريصان على إنهاء مشكلة منح درجة استشارى ضبط جودة التنفيذ للمهندسين المعماريين، موضحا أن مجلس الشعبة وافق على تشكيل لجنة لمنح درجة استشاري ضبط جودة التنفيذ للمهندسين المعماريين برئاسة اللواء مهندس حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وتضم في عضويتها،: الدكتور حسام البرمبلى استاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور ياسر السيد أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وأضاف طلبه، فى بيان، حول فعاليات الندوة التعريفية بمجال استشارى ضبط الجودة والتي نظمتها شعبة الهندسة المعمارية، : أن اللجنة ستمنح المتقدمين للحصول على الدرجة الجديدة بعد إستيفاء واستكمال الشروط المطلوبه والذين قد سبق لهم التقدم للحصول على درجة إستشارى إشراف على التنفيذ تلك الدرجة التى تم تعديلها لتصبح إستشارى ضبط جودة التنفيذ زمنية .

وأكد المهندس الاستشاري محمد حمودة – عضو المجلس الأعلى، أن مجلس النقابة الحالي بصدد إصدار لائحة جديدة لمزاولة المهنة تلبى طموحات وتطلعات جموع المهندسين .

فيما أكد الدكتور حسام البرمبلى، أن لقب " استشاري ضبط جودة التنفيذ" لقب مهم وخطير في نفس الوقت لأن من سيحصل عليه سيكون مسئول مسئولية تامة عن كل صغيرة وكبيرة في المشروعات المعمارية التي قد تتجاوز قيمتها مئات الملايين " واضاف " اللجنة لن تعرقل منح الدرجة لكل مهندس يستحقها.

وأشار الدكتور ياسر السيد، إلى أن اللجنة تعمل متطوعة لخدمة جموع المهندسين المعماريين المتقدمين لها، وستلتزم بمنتهى الصدق والأمانة والشفافية ، وسيحصل على اللقب كل مهندس معمارى يتمتع بشخصية قيادية وبخبرة احترافية في ضبط جودة تنفيذ المشروعات المعمارية ، وبالقدرة على حل جميع المشكلات التي تقابله خلال العمل بشمل مبدع وسلس وسريع.

وأضاف: "اللجنة ستعتمد في منح اللقب للمتقدمين على ما يقدمه من اوراق تتعلق بالمشروعات التي قام بها ، كما ستجري اللجنة مقابلة مع كل مهندس معمارى للتأكد من استحقاقه الحصول على الدرجة، وتابع : اللجنة لن تجري اختبارات للمتقدمين، ولكنها ستحرص على التأكد مزاولة كل متقدم للأعمال المقدمة منه بالإشراف على تنفيذها وضبط جودة التنفيذ لها ، ويكون للمتقدم دورا رئيسيا فيها، مشددا على أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الطلبات المقدمة للحصول على اللقب، والانتهاء منها جميعا خلال فترة وجيزة ومن جانبها حددت اللجنة الإستشارية لشعبة الهندسية المعمارية بعض الشروط العامة يجب أن تتوافر في كل من يتقدم للحصول على الدرجة منها أربعة مشروعات قام بها المهندس خلال آخر 8 سنوات .