شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يؤكد على أهمية التعاون مع كافة الجهات القضائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصحبته المستشار حسني عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وحضر اللقاء المستشار محمود الهجرسي مدير مكتب فني لرئيس الهيئة للطعون، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة جيهان كمال مدير مكتب فني الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأشاد شوضة، بالدور البارز والفعال الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي، والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

وأكد أبو زيد على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.