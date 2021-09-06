شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية ماكينات الصرف الآلى لتسهيل صرف معاشات سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى فى متابعة صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ، تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من اليوم الإثنين، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.