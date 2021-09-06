خلال 24 ساعة .. ضبط 4662 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط

المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4662 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1509 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،

و 166 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 مخالفات الدراجات النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.