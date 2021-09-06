صور| رئيس "القضاء الأعلى" يهنئ المستشار عزت أبوزيد برئاسة هيئة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بصحبته المستشار حسني عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن الزيارة جاءت لتقديم رئيس مجلس القضاء الأعلى التهنئة للمستشار عزت أبوزيد بمناسبة توليه رئاسة النيابة الإدارية.

حضر اللقاء كلٍ من المستشارين؛ المستشار محمود الهجرسي، مدير مكتب فني لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة جيهان كمال، مدير مكتب فني الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أشاد المستشار عبد الله عمر شوضة، بالدور البارز والفعال الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

ومن جانبه، أكد المستشار عزت أبو زيد، على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.