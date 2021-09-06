إشادات دولية بالنجاح الأمني في تأمين بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أشاد مسؤولون ورياضيون بنجاح المجموعة الأفريقية في تأمين منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي وذلك في حدث تاريخي لإقامة البطولة للمرة الأولى في مصر، إذ إنها من البطولات الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

ومن جانبه، أبدى الإسباني أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه إعجابه بالإمكانيات التي تتمتع بها الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وحسن التأمين من قبل المجموعة الأفريقية، مؤكدا أن البطولة حققت نجاحًا باهرًا، بعدما شارك فيها 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.

وشكلت المجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة سير البطولة وتأمين الضيوف، مع الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها.