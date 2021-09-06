الأوقاف: افتتاح 7 مساجد جديدة بـ 3 مديريات.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي وحتى الآن، 169 مسجدًا، منها 148 إحلالًا وتجديدًا، و21 صيانة وترميمًا.

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إلى أنه سيتم افتتاح المساجد الجديدة، الجمعة المقبلة، بمديريات "الوادي الجديد ـ الفيوم-مرسى مطروح".

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، التي ينقلها التليفزيون والإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، وموضوعها "قيمة الاحترام".

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للدفع بشباب العلماء الذين تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي، وبخاصة خطب الجمع والأعياد، وبرنامج حديث الروح، وبرنامج خاطرة دعوية، وسائر البرامج الإعلامية، وكتابة المقالات الصحفية، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.