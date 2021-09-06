لمتابعة سير العمل ومصابي "كورونا".. محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، مستشفى صدر العباسية؛ لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها .

وتجول محافظ القاهرة بقسم الأطفال بالمستشفى الذي تم تطويره ورفع كفاءته مؤخرًا.

وحرص عبد العال، خلال الجولة، على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى؛ للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتأكد محافظ القاهرة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية ووجود مخزون كافٍ منها .

وأكد عبدالعال، على حسن استقبال المواطنين وتقديم الإرشادات لهم منذ استقبالهم على بوابة المستشفى وحتى الانتهاء من تلقيهم الخدمة الطبية.​