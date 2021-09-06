طبيبة في دعوى خلع لزوجها: "اتجوز صاحبتي عشان بتنفخ وتشفط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت طبيبة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها، لما تعرضت إليه من أزمة نفسية ومعنوية جعلتها لا تذهب إلى عملها شهرين كاملين، "مفاجأة عيد ميلادي كانت اعتراف زوجي بحبه وزواجه من صديقة عمري".

تقول "هدير" 30 سنة، طبيبة أطفال: تزوجت منذ عام من "محمود. م" 32 سنة، دكتور علاج طبيعي، زواجًا تقليديَّا، عن طريق أحد الأقارب، فهو يعمل بنفس مكان عمل والدتي، وبعد التعارف وجدته يتمتع بقدر كبير من الاحترام فوافقت على الزواج منه".

أضافت "هدير": "بعد الزواج لم يعد يتحدث زوجي إلا عن السيدات وجمال السيدات والتغيرات الغريبة التي يريد أن أفعالها بجسدي عن طريق عمليات التجميل، وبعد رفض طلباته بدأت أشعر بتغير في معاملته "جوزي على طول زعلان" وكلما حاولت مصالحته يهرب بانشغاله في العمل".

أشارت الزوجة: تحدثت مع زوجي عن فكرة عمل عيد ميلاد واقترحت تغيير الجو الذي نعيش به، فذهبنا للتنزه في فسحة طويلة، لكن ما فعله زوجي كان صدمة عمري التي جعلتني لا أثق برجل نهائياً، فبعدما عزمت عدد من أقاربي وأصدقائي تغيب زوجي عن حضور حفل عيد الميلاد، وحضر في آخر ربع ساعة ومعه طبيبة وهي "نهال" صديقتي المقربة، واعترف أمام الحضور بأنها زوجته "حبها واتجوزها عشان بتنفخ وتشفط"".

تختتم الزوجة: لم أجد أي طريقة للانتقام سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع ضده بعدما رفض الطلاق، وقد حملت الدعوى رقم 112 لسنة 2020، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.