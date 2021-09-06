وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دعم الباحثين المصريين في مجال النشر العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم الباحثين المصريين فى مجال النشر العلمي، خاصة فى المجالات التى تخدم أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم.

من جانبه، استعرض الدكتور ولاء شتا، خلال الاجتماع، موقف المشروعات البحثية خلال العام المالي 2020 - 2021، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة 1902 مقترح، وتم تقييم 1026 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات المقبولة 448 مشروعا، مشيرا إلى أن مشاركة شباب الباحثين خلال الأعوام السابقة بلغت 1053 مقترحا.

وبحث المجلس موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالهيئة، وهى 18 نداء بحثيا و468 مشروعا جديدا، وبلغت موازنة التعاقدات الجديدة 1.1 مليار جنيه.

ووافق المجلس على تمويل 225 مشروعًا فى مجالات العلوم الأساسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الهندسية، البيئة، الطب، الصيدلة، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، قطاع الصناعات الاستراتيجية، الطب البيطري، والزراعة.

كما وافق المجلس على إنشاء فرع للهيئة بجامعة أسيوط؛ لخدمة الجامعات فى إقليم الصعيد، وتخفيف العبء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات المحيطة بها بجنوب مصر.

وأحيط المجلس علمًا بالمبادرة المقترحة بين الهيئة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتطوير الصناعات الدوائية؛ والتى تستهدف دعم دراسة آليات النهوض بصناعة الدواء فى مصر، والتى تقوم على عدة محاور منها أهمية الاستثمار فى البحوث الدوائية.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة التواصل مع هيئة صناعة الدواء، كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، المراكز والمعاهد البحثية المعنية، وكذلك الجهات المختصة للاستفادة من هذه المبادرة والمشاركة في هذا المشروع.