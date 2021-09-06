شكرا لقرائتكم خبر عن فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلى عبر نفق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، عبر نفق حفروه أسفل السجن.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات، للبحث عن الفارين.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

ونشرت مواقع إعلام عبرية صورا للنفق الذي قالت إنهم حفروه وتمكنوا من خلاله من الفرار، وصورا لهويات الأشخاص الستة الفارين.

ومن جهتها قالت القناة الرسمية الإسرائيلية (كان) نقلا عن مصلحة السجون قولها إن "6 أسرى حفروا نفقا وخرجوا عبره من سجن جلبوع"، مشيرة إلى أن "السجين زكريا الزبيدي، المتهم بقتل وإصابة إسرائيلين من بين الفارين" وأفادت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسرى الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة. وذكرت أن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن. بدورها، ذكرت صحيفة “معاريف” أنه تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث، وتقوم حاليا بعمليات بحث باستخدام المروحيات في المنطقة. وقال موقع “واللا” الإخباري، إن كافة الأسرى الفارين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد. ونقلت القناة الإسرائيلية (12)، عن مسؤول كبير في الشرطة، قوله إن حادثة هروب الأسرى “أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام”.



القوات تحاوط النفق



بطاقات الهاربين