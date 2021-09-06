شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى اليوم لإعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية، ومواعيد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس الأحد 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء أمس الأحد الموافق 5/9/2021.