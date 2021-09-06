شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تجربة مصر فى تطوير التعليم أمام العالم كتجربة رائدة بشهادة المؤسسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ردًا على الشائعات والكذب فى حق الوطن، يتم عرض تجربة مصر الفريدة والرائدة في تطوير التعليم أمام "منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى" فى حضور كل شركاء التنمية العالميين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولى، ويمكن معرفة المزيد من خلال الرابط المرفق.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا لمن يتشدق بفشل مشروع البنك الدولي في مصر والذي نعرضه أمام العالم الخميس القادم كتجربة عالمية رائدة بشهادة كل المؤسسات الدولية ويمكن للقارئ التحقق من مستوى الحضور والمتحدثين في هذا الحدث الكبير.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أدعو من يكتبون ويروجون على مواقع التواصل فشل "بلادهم" أن يشاركونا "من أين أتوا بما افتروا به" ولنسألهم مباشرة عن هذا التطاول والكذب السافر في حق الوطن.