تعرف على مراحل تنفيذ نفق السيارات بمنطقة عرب عزبة الوالدة بحلوان × 11 خطوة

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر نفق السيارات بمنطقة عرب عزبة الوالدة بمدينة حلوان أسفل خط السكة الحديد التبين/طرة بالكيلومتر 5.400 من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، حيث يأتى فى ضوء استراتيجية وزارة النقل فى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حل أزمات التكدس المرورى الموجود فى المناطق المختلفة لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز مراحل تنفيذ نفق السيارات بمنطقة عرب عزبة الوالدة بحلوان.

1 – أوضح وزير النقل أن إنشاء وتشغيل هذا النفق يأتى فى إطار الخطة الطموحة التى وجه بها الرئيس السيسى لتنفيذ 36 كوبرى ونفق لحل مشاكل التقاطعات السطحية مع خطوط السكك الحديد ومرور المواطنين وعبورهم بأمان.

2 – ذكر الوزير أنه منذ تلقيه الطلب لإنشاء هذا النفق تم التنسيق مع محافظ القاهرة ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات والذين لهم دور فعال فى خدمة المواطنين.

3 - وأشار الوزير إلى تنفيذ محطة للقطار الكهربائى السريع العين السخنة مطروح فى منطقه كفر العلو فى 15 مايو جنوب حلوان حيث تقوم لجنه النقل والمواصلات فى المساهمه فى إجراء حوارات مجتمعيه مع المواطنين لإقامه مثل هذه المشروعات القومية.

4 - الوزير أوضح أن الشركة المنفذة لهذا النفق هى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى إحدى شركات وزارة النقل وهى إحدى 3 شركات تنفذ مشروعات عملاقة تخدم المواطنين.

5 - الوزير أوضح أن هذه الشركات تفاعلت مع أسلوب العمل والنهج الجديد الذى وضعه الرئيس السيسى لتنفيذ المشروعات بسرعة كبيرة و بأعلى جودة و بتكلفة مالية أقل مما ساهم فى أن تصبح هذه الشركات شركات منجزه في هذا المجال وتحقق مكاسب ماليه.

6 – وزير النقل وجه الشكر لكل من اللواء/ عادل ترك رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارة والنقل البرة والمهندس / على عياد رئيس شركة إنشاء الطرق على تنفيذ هذا المشروع والمشروعات الأخرى مثل مشروعات محاور النيل التى أصبحت تنفذ فى توقيتات قياسية.

7 - وزير النقل وجه الشكر إلى أهالى عزبة الولده وحلوان لافتا إلى أنه سيتم إعاده تأهيل النفق القديم وتدبيش المسافة بين النفقين لتكتمل الصورة الحضارية لهذا النفق لخدمة المواطنين.

8 – كانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكليف النيل العامة لإنشاء الطرق بتنفيذ وإنهاء الأعمال فى مدة قياسية بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه مناصفة بين محافظة القاهرة ووزارة النقل.

9 – أوضح بيان الوزراة أنه تم استغلال مساحة قدرها 846.44 متر مربع لصالح إنشاء النفق وهى جزء من الساحة الرياضية بعزبة الوالدة وحيث يبلغ عرض النفق 8.00 متر وارتفاع النفق 5.10 متر وطوله 15.5 متر بخلاف الحوائط الساندة 16 متر بالاضافة الى مداخل ومخارج بطول 120 متر.

10 - ساهم إنشاء النفق فى تحسين الحالة المرورية بعرب عزبة الوالدة بحلوان والربط بين المناطق السكنية على جانبى السكة الحديد وجامعة حلوان حيث تم إنشاء النفق الجديد بالتوازى مع النفق القديم وعلي بعد 100 متر من النفق القديم ليتم تخصيص نفق لكل إتجاه لإنهاء الازمات المرورية.

11 - يعتبر النفق الممر الوحيد للوصول إلى المنطقتين " عرب الوالدة – عزبة الوالدة " أو الخروج منهما، وكان وجود نفق واحد يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور، مما يؤدى إلى تأخر الطلاب فى الذهاب الى مدارسهم والموظفين في الذهاب لعملهم.