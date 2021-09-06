شكرا لقرائتكم خبر عن لو اشتريت سلعة "أون لاين" وطلع فيها مشكلة إزاي تشتكي لجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2021 من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالمحافظات المختلفة كما قدم جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين خلال شراء المنتجات تجنبا للتلاعب من قبل البعض وانه فى حالة شراء المنتجات "أون لاين " وبها عيوب يتم التواصل مع الجهاز وتقدم شكوى .

الخليج 365" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية التواصل مع جهاز حماية المستعلك فى حالة شراء منتجات فيها عيوب خلال فترة الاوكازيون الصيفى

يتلقى الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 من اى تليفون ارضى

يتم تلقى الشكاوى ايضا عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية للجهاز

يتم ابلاغ الجهاز فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

يجب التعامل مع المحلات المرخصة والمعروفة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية

الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات

- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التى حددها قانون حماية المستهلك.